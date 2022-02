தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 6,757- பேருக்கு கொரோனா + "||" + Kerala registers 6,757 new Covid19 cases, 16 deaths and 17,086 recoveries today; Active cases stand at 75,017, death toll 64,053

