உலக செய்திகள்

பிரேசில் கனமழை, நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 136 ஆக அதிகரிப்பு..! + "||" + 'Scenes of War' in Brazil as Floods Kill 136, More Casualties Estimated; Landslide Risk Remains

பிரேசில் கனமழை, நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 136 ஆக அதிகரிப்பு..!