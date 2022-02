தேசிய செய்திகள்

ஆற்றில் கார் கவிழ்ந்து கோர விபத்து.. மணமகன் உட்பட 9 பேர் பலியான சோகம்! + "||" + Rajasthan; Eight people died after their car fell off Chhoti Puliya and into the Chambal river in Kota.

ஆற்றில் கார் கவிழ்ந்து கோர விபத்து.. மணமகன் உட்பட 9 பேர் பலியான சோகம்!