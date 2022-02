மாநில செய்திகள்

திருமங்கலத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நாளை விடுமுறை + "||" + Government Girls' High School will be closed tomorrow for re-registration in Thirumangalam

திருமங்கலத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நாளை விடுமுறை