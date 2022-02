மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் பிரதமராக வந்தால் நாடே செழிக்கும்- டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் + "||" + "If MK Stalin becomes Prime Minister, the country will prosper" - TKS Ilangovan

மு.க.ஸ்டாலின் பிரதமராக வந்தால் நாடே செழிக்கும்- டி.கே.எஸ் இளங்கோவன்