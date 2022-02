உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் புதிதாக 1,70,699 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு..! + "||" + Russia confirms 170,699 new cases of COVID-19 in past 24 hours

ரஷ்யாவில் புதிதாக 1,70,699 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு..!