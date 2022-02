தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர மாநில மந்திரி கவுதம் ரெட்டி மாரடைப்பால் காலமானார்! + "||" + Andhra Pradesh IT & Industries Minister Gautham Reddy passed away today morning after suffering a heart attack

