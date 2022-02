சினிமா செய்திகள்

மயில்களுக்கும் மான்களுக்கும் நடுவில் சமந்தா...! 'சகுந்தலம்' படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்..! + "||" + Shaakuntalam First Look Poster: Samantha Ruth Prabhu's fans cannot contain their excitement

மயில்களுக்கும் மான்களுக்கும் நடுவில் சமந்தா...! 'சகுந்தலம்' படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்..!