மாநில செய்திகள்

மெரினா கடற்கரை: காரில் இருந்து இறங்கிய மு.க.ஸ்டாலினை பார்த்ததும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் ஆரவாரம் + "||" + Schoolboy and students cheer when they see the chief-minister

மெரினா கடற்கரை: காரில் இருந்து இறங்கிய மு.க.ஸ்டாலினை பார்த்ததும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் ஆரவாரம்