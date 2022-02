மாநில செய்திகள்

தமிழக ஊர்தி மாணவர்களை ஈர்த்துள்ளது; முதல்- அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் மகிழ்ச்சி + "||" + Tamil nadu tableau has taken place in your hearts and attracted the students as well- MK Stalin

தமிழக ஊர்தி மாணவர்களை ஈர்த்துள்ளது; முதல்- அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் மகிழ்ச்சி