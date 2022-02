தேசிய செய்திகள்

12- 18 வயதினருக்கான கோர்பேவேக்ஸ் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி + "||" + Drugs Controller General of India (DCGI) grants final approval to Biological E's #COVID19 vaccine Corbevax, for children between 12-18 years of age.

12- 18 வயதினருக்கான கோர்பேவேக்ஸ் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி