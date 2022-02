தேசிய செய்திகள்

இந்தியா-அமீரகம் இடையே ஒப்பந்தம்; 10 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பு பெறுவர்: மத்திய மந்திரி பேச்சு + "||" + Agreement between India and the United Arab Emirates; 10 lakh people will get employment: Union Minister speech

இந்தியா-அமீரகம் இடையே ஒப்பந்தம்; 10 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பு பெறுவர்: மத்திய மந்திரி பேச்சு