மாநில செய்திகள்

"எங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கவே அச்சமாக உள்ளது" - ஜெயக்குமாரின் மனைவி பேட்டி + "||" + "We are scared to stay home" - Interview with Jayakumar's wife

"எங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கவே அச்சமாக உள்ளது" - ஜெயக்குமாரின் மனைவி பேட்டி