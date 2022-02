உலக செய்திகள்

அபுதாபி விமான நிலையத்தில் இருந்து இந்தியா செல்லும் பயணிகளுக்கு பி.சி.ஆர். பரிசோதனை கட்டாயம் - ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + PCR for passengers traveling from Abu Dhabi Airport to India Test Mandatory - Notice of Air India

அபுதாபி விமான நிலையத்தில் இருந்து இந்தியா செல்லும் பயணிகளுக்கு பி.சி.ஆர். பரிசோதனை கட்டாயம் - ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவிப்பு