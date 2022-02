பிற விளையாட்டு

உலக சாம்பியன் கார்ல்சனை வீழ்த்திய,தமிழகத்தை சேர்ந்தஇளம் கிராண்ட் மாஸ்டருக்கு முதல்- அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து! + "||" + MK Stalin congratulates the young Grand Master of Tamil Nadu who defeated the world champion Carlson!

உலக சாம்பியன் கார்ல்சனை வீழ்த்திய,தமிழகத்தை சேர்ந்தஇளம் கிராண்ட் மாஸ்டருக்கு முதல்- அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!