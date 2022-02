மாநில செய்திகள்

சென்னையில் வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை சுமுகமாக நடைபெற்று வருகிறது - ககன்தீப் சிங் பேடி + "||" + Counting is going on smoothly at the polling booths in Chennai - Kagandeep Singh Bedi

சென்னையில் வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை சுமுகமாக நடைபெற்று வருகிறது - ககன்தீப் சிங் பேடி