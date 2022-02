மாநில செய்திகள்

சிவகங்கை நகராட்சி: மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் ஒரு வாக்கு கூட பெறவில்லை...! + "||" + The People Justice Center candidate did not even get a single vote

