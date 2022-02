மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள்: நகராட்சி - 128 , பேரூராட்சி - 361 வார்டுகளில் திமுக முன்னிலை + "||" + DMK is leading in corporation- 128 and Municipal - 361 wards

உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள்: நகராட்சி - 128 , பேரூராட்சி - 361 வார்டுகளில் திமுக முன்னிலை