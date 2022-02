மாநில செய்திகள்

தேனி: அதிமுக வெற்றி செய்தி கேட்டு மயங்கி விழுந்த திமுக வேட்பாளர் + "||" + DMK candidate who fell in love with the news of AIADMK victory

தேனி: அதிமுக வெற்றி செய்தி கேட்டு மயங்கி விழுந்த திமுக வேட்பாளர்