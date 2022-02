தேசிய செய்திகள்

வெற்றியை கண்டு கர்வம் கொள்ளவில்லை, மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவோம்: மு.க ஸ்டாலின் + "||" + We will maintain the trust that people have- TN CM

வெற்றியை கண்டு கர்வம் கொள்ளவில்லை, மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவோம்: மு.க ஸ்டாலின்