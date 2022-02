உலக செய்திகள்

துபாய் வரும் பயணிகளுக்கு இந்திய விமான நிலையத்தில் ஆர்.டி. பி.சி.ஆர். பரிசோதனை தேவையில்லை - ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Passengers arriving in Dubai can board an RT at the Indian Airport. P.C.R. No test required - Air India Notice

துபாய் வரும் பயணிகளுக்கு இந்திய விமான நிலையத்தில் ஆர்.டி. பி.சி.ஆர். பரிசோதனை தேவையில்லை - ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவிப்பு