தேசிய செய்திகள்

கொரோனா சாதாரண தொற்றாக மாறுவதற்கு காலக்கெடு நிர்ணயிக்க முடியாது - நிபுணர் கருத்து + "||" + There is no set time for corona to become a normal infection - expert opinion

கொரோனா சாதாரண தொற்றாக மாறுவதற்கு காலக்கெடு நிர்ணயிக்க முடியாது - நிபுணர் கருத்து