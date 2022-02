உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு தற்காப்பு ஆயுதங்களை தொடர்ந்து வழங்க தயார் - ஜோ பைடன் + "||" + Ready to continue to supply Ukraine with defensive weapons - Joe Biden

