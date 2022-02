தேசிய செய்திகள்

இளம் மேதை பிரக்ஞானந்தாவின் வெற்றியில் நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்- பிரதமர் மோடி + "||" + I wish the talented Praggnanandhaa the very best for his future endeavours," PM Narendra Modi tweets.

