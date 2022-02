உலக செய்திகள்

போர் பதற்றம்: உக்ரைனில் அவசர நிலை பிறப்பிக்க ஒப்புதல் + "||" + Ukraine's security council has approved plans to declare a state of national emergency, in response to the growing threat of a Russian invasion, reports news agency AFP

