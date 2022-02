உலக செய்திகள்

சீனாவிடம் இருந்து எல்-15 ரக போர் விமானம் வாங்க அமீரக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் முடிவு + "||" + UAE's Ministry of Defence to buy L-15 Falcon jets from China

சீனாவிடம் இருந்து எல்-15 ரக போர் விமானம் வாங்க அமீரக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் முடிவு