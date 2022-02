தேசிய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பன்னாட்டு விமான பயிற்சியில் 5 தேஜாஸ் விமானங்கள்..! + "||" + Indian Air Force to send 5 Tejas jets for multilateral air exercise in UK

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பன்னாட்டு விமான பயிற்சியில் 5 தேஜாஸ் விமானங்கள்..!