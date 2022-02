உலக செய்திகள்

ரஷியா மீது நடவடிக்கை எடுப்பது பற்றி ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் அவசர கூட்டம்! + "||" + United Nations General Assembly meets on "the situation in the temporarily occupied territories of Ukraine"

ரஷியா மீது நடவடிக்கை எடுப்பது பற்றி ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் அவசர கூட்டம்!