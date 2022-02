உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் குடியிருப்பு பகுதியில் தாக்குதல் நடத்த வில்லை - ரஷ்யா விளக்கம் + "||" + Did not attack the residential area in Ukraine - Russia interpretation

உக்ரைனில் குடியிருப்பு பகுதியில் தாக்குதல் நடத்த வில்லை - ரஷ்யா விளக்கம்