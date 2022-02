தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் உள்ள கேரள மாணவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு பினராயி விஜயன் கோரிக்கை + "||" + There are reports that war has started in Ukraine Kerala CM Pinarayi Vijayan in state Assembly

