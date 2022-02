உலக செய்திகள்

ரஷிய தாக்குதலில் 40 வீரர்கள், பொதுமக்கள் 10 பேர் பலி - உக்ரைன் அரசு அறிவிப்பு + "||" + More than 40 Ukraine soldiers, around 10 civilians killed - AFP News Agency quotes Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy

ரஷிய தாக்குதலில் 40 வீரர்கள், பொதுமக்கள் 10 பேர் பலி - உக்ரைன் அரசு அறிவிப்பு