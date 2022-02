கிரிக்கெட்

யுவராஜ் சிங் அனுப்பிய உருக்கமான கடிதத்துக்கு , விராட் கோலி நன்றி..! + "||" + Thanks to Virat Kohli for the heartfelt letter sent by Yuvraj Singh ..!

யுவராஜ் சிங் அனுப்பிய உருக்கமான கடிதத்துக்கு , விராட் கோலி நன்றி..!