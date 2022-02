தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கித்தவிக்கும் இந்தியர்களை கத்தார் வழியாக தாயகம் அழைத்து வர மத்திய அரசு ஏற்பாடு + "||" + The Central Government has arranged for the repatriation of Indians stranded in Ukraine via Qatar

உக்ரைனில் சிக்கித்தவிக்கும் இந்தியர்களை கத்தார் வழியாக தாயகம் அழைத்து வர மத்திய அரசு ஏற்பாடு