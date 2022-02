உலக செய்திகள்

“உக்ரைன் போர், என் பதவிக்காலத்தில் சோகமான தருணம்” - ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் வேதனை + "||" + "War in Ukraine, the saddest moment of my tenure" - UN General Secretary pain

“உக்ரைன் போர், என் பதவிக்காலத்தில் சோகமான தருணம்” - ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் வேதனை