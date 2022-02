மாநில செய்திகள்

கோவில்பட்டி வெடி விபத்து : முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு + "||" + Rs 3 lakh relief announced for the families of the victims of the Kovilpatti blast

கோவில்பட்டி வெடி விபத்து : முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு