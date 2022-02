மாநில செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழக மாணவர்கள் தாயகம் திரும்பும் செலவை அரசே ஏற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The government will bear the cost of returning Tamil Nadu students home MK Stalin

