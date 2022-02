உலக செய்திகள்

2வது நாள் குண்டுமழை பொழியும் ரஷியா,உதவுவதாக கூறி உக்ரைனை கைவிட்டதா அமெரிக்கா...? + "||" + Did the US abandon Ukraine to help ...?

2வது நாள் குண்டுமழை பொழியும் ரஷியா,உதவுவதாக கூறி உக்ரைனை கைவிட்டதா அமெரிக்கா...?