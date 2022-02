உலக செய்திகள்

உதவிக்காக பிச்சை எடுக்கும் ஒரே அணுசக்தி நாடு பாகிஸ்தான் - அரசு மீது மக்கள் கோபம் + "||" + Nuclear Nation, Begging For Decades Anger In Pakistan Over Loans

உதவிக்காக பிச்சை எடுக்கும் ஒரே அணுசக்தி நாடு பாகிஸ்தான் - அரசு மீது மக்கள் கோபம்