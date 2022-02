கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் : சரேல் எர்வீ சதம்..! தென் ஆப்பிரிக்க அணி சிறப்பான தொடக்கம் + "||" + Test against New Zealand: South Africa get off to a great start

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் : சரேல் எர்வீ சதம்..! தென் ஆப்பிரிக்க அணி சிறப்பான தொடக்கம்