உலக செய்திகள்

சரணடைய மறுத்து நாட்டிற்காக உயிரை விட்ட உக்ரைன் வீரர்கள்...! + "||" + 3 Ukrainian soldiers tell Russians to ‘go f**k themselves’ before being wiped out by bomb

சரணடைய மறுத்து நாட்டிற்காக உயிரை விட்ட உக்ரைன் வீரர்கள்...!