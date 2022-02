மாநில செய்திகள்

மனிதநேயம் குறித்து பேசிய மாணவர் அப்துல் கலாமிற்கு புதிய வீடு ... அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் அறிவிப்பு...! + "||" + New home for student Abdul Kalam who spoke about humanity Minister Thamo Anparasans announcement

மனிதநேயம் குறித்து பேசிய மாணவர் அப்துல் கலாமிற்கு புதிய வீடு ... அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் அறிவிப்பு...!