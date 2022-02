உலக செய்திகள்

’அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்’ உக்ரைன் ராணுவத்தினருக்கு புதின் அழைப்பு + "||" + Russian President Vladimir Putin to Ukrainian military- "Take power into your own hands": Reuters

’அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்’ உக்ரைன் ராணுவத்தினருக்கு புதின் அழைப்பு