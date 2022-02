தேசிய செய்திகள்

உக்ரைன்-ரஷியா போர்: இந்தியாவுக்கு ரூ.1 லட்சம் கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் - பாரத ஸ்டேட் வங்கி கணிப்பு + "||" + Ukraine-Russia war: India to lose Rs 1 lakh crore in revenue - State Bank of India

உக்ரைன்-ரஷியா போர்: இந்தியாவுக்கு ரூ.1 லட்சம் கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் - பாரத ஸ்டேட் வங்கி கணிப்பு