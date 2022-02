உலக செய்திகள்

உக்ரைன்-ரஷியா போர்: பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண தலீபான்கள் அழைப்பு + "||" + Ukraine-Russia war: To find a solution through negotiation Call of the Taliban

உக்ரைன்-ரஷியா போர்: பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண தலீபான்கள் அழைப்பு