தேசிய செய்திகள்

குறைந்து வரும் கொரோனா: ‘எல்லா வகையான கட்டுப்பாடுகளையும் தளர்த்துங்கள்’ - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை + "||" + Declining corona: ‘Loosen all kinds of restrictions’ - Federal advice to states

குறைந்து வரும் கொரோனா: ‘எல்லா வகையான கட்டுப்பாடுகளையும் தளர்த்துங்கள்’ - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை