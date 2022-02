உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்கள் முன் அறிவிப்பு இன்றி எல்லைக்கு செல்ல வேண்டாம்: இந்திய தூதரகம் + "||" + All Indian citizens are advised not to move to any of the border posts without prior coordination- advisory to Indian nationals

