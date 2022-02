தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள இந்திய மாணவர்களை விரைவாக மீட்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல் + "||" + Urgently carry out evacuation of Indian students from Ukraine: Rahul Gandhi to govt

