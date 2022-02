உலக செய்திகள்

ருமேனியாவில் இருந்து 219 -இந்தியர்களுடன் முதல் விமானம் மும்பை புறப்பட்டது + "||" + The first flight to Mumbai with 219 Indians evacuated from Ukraine has taken off from Romania, says EAM Dr S Jaishankar

ருமேனியாவில் இருந்து 219 -இந்தியர்களுடன் முதல் விமானம் மும்பை புறப்பட்டது