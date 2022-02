உலக செய்திகள்

கீவ் நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மீது ரஷியா ஏவுகணை தாக்குதல் ; 5 தளங்கள் சேதம் + "||" + Firefighters extinguish fire in a high-rise apartment block which was hit by recent shelling in Kyiv

கீவ் நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மீது ரஷியா ஏவுகணை தாக்குதல் ; 5 தளங்கள் சேதம்