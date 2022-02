உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவிற்கு எதிரான புதிய நிதித் தடைகள்..!! ஒப்புதல் வழங்கிய முக்கிய நாடுகள்..? + "||" + EU, UK, Canada, US pledge to remove selected Russian banks from interbank messaging system SWIFT

ரஷ்யாவிற்கு எதிரான புதிய நிதித் தடைகள்..!! ஒப்புதல் வழங்கிய முக்கிய நாடுகள்..?